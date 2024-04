Trainer Leszek Hoft nennt die Serie „wunderbar“ TBW fährt in der Oberliga den fünften Sieg in Folge ein

Neusser HV – TB Wülfrath. (bs) Für die TBW-Handaller läuft es in der Oberliga weiter nach Maß. In Neuss feierte der Aufsteiger den fünften Erfolg hintereinander, holte in den letzten acht Begegnungen gar sieben Siege – und das trotz beständiger personeller Probleme. Auch deshalb genoss Leszek Hoft den Erfolg beim Schlusslicht in vollen Zügen. „Wunderbar“, brachte der Wülfrather Chefcoach seine Gemütslage auf den Punkt. Derweil richtete seine Mannschaft schon kurz nach dem Abpfiff den Blick nach vorne. „Es sprechen bereits alle über die Partie gegen Mettmann – das wird das Spiel des Jahres“, berichtet Hoft und lacht. Fürs Derby kann der Trainer wohl mit einem vollen Kader planen.