Der Drittliga-Absteiger hält in der Regionalliga Kurs TB Wülfrath fährt den nächsten klaren Erfolg ein

TB Wülfrath – HC Weiden (Frauen) 35:23 (16:14). Mit dem Heimsieg behaupten die TBW-Handballerinnen in der Regionalliga den dritten Platz. Dabei gehörten die ersten Minuten der Begegnung den Gästen, die die Wülfrather offensiv mit zwei Kreisläuferinnen überraschten. Die Quittung folgte auf dem Fuß, denn die Referees entschieden gleich dreimal auf Siebenmeter. Nur zwei der Strafwürfe vermochten die Weidenerinnen zu nutzen, lagen damit 2:0 (3.) in Front. Auf der anderen Seite wusste sich aber auch Simone Fränken am Kreis in Szene zu setzen – und glich zum 2:2 (4.) aus.