Der Aufsteiger in die Handball-Oberliga will sich gut verkaufen TB Wülfrath erwartet gegen Vizemeister ein volles Haus

Vor dem Engagement beim TB Wülfrath hatte Leszek Hoft doch arge Zweifel. Zwei Jahre lang baute der erfahrene Trainer beim Ohligser TV eine Mannschaft auf, letztlich aber fehlte der Truppe der letzte Biss, um den Aufstieg in die Verbandsliga zu realisieren. Für Leszek Hoft stand fest: „Das macht keinen Sinn. Ich will immer gewinnen und Erfolg haben.“ Der 73-Jährige berichtet: „Ich war fest entschlossen, nur noch in der Schule zu arbeiten und beim Verband etwas zu machen.“ Dann kam jedoch im vergangenen Frühjahr der Anruf des TB Wülfrath, der die Pläne unerwartet änderte.