Zum Abschluss ein Leckerbissen für Handball-Fans Im Oberliga-Derby sind die Karten neu gemischt

Aufsteiger TB Wülfrath will sich am Samstag in der MTC-Arena besser gegen Mettmann-Sport verkaufen als noch bei der klaren Niederlage im Hinspiel.

02.05.2024 , 20:36 Uhr

Im Hinrundenduell jubelten am Ende die ME-Sport-Handballer. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Lars Faßbender