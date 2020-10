Handball, Frauen : Heimpremiere für die Wülfratherinnen

Jule Kürten war mit zehn Toren die überragende Werferin des TB Wülfrath in Leverkusen, es reichte aber nicht zum ersten Erfolgserlebnis in der Dritten Liga. Am heutigen Samstag geht es zu Hause weiter. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart will der Aufsteiger in die Dritte Handball-Liga, der TB Wülfrath, gegen die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler das erste Erfolgserlebnis feiern. Die Gäste verfügen ebenfalls über einen rect jungen Kader.

Die Handball-Frauen vom TB Wülfrath mussten sich auch im zweiten Drittligaspiel nach dem Aufstieg unter der Woche bei der Bundesliga-Reserve von Bayer Leverkusen 24:29 (14:16) geschlagen geben. Dabei startete die Mannschaft von Trainer Michael Cisik gut in die Partie: Milena Otte erzielte das erste Tor des Spiels und die starke Jule Kürten erhöhte nach neun Minuten auf 5:3 für die Gäste. Die Rückraumlinke war es auch, die in der 20. Minute mit dem 12:9 für die höchste Gäste-Führung sorgte.

Bereits am Samstag um 16 Uhr bestreiten die Wülfratherinnen ihr drittes Spiel innerhalb einer Woche in der noch jungen Drittligasaison. Nach der deutlichen Auftaktpleite bei Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag und der unglücklichen Niederlage bei der Zweitvertretung von Bayer empfangen die Kalkstädterinnen nun die HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler in der MTC-Sporthalle. In der als „Festung Fliethe“ ausgegebenen Heimhalle soll nun der erste Sieg eingefahren werden. „Der Aufwärtstrend soll bestätigt werden. In der Defensive müssen wir uns allerdings etwas steigern. Sollte uns das gelingen, können wir uns durchaus etwas Zählbares ausrechnen“, heißt es von den TBW-Verantwortlichen.