Frauenhandball, 3. Liga Wülfraths Handballerinnen stellen Bestbesetzung

Gegen die junge Bayer-Reserve wollen die Wülfratherinnen nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Trotz der deutlichen 17:31-Hinspielniederlage sieht Büngeler sein Team mit guten Chancen: „In eigener Halle spielen wir meist besser, dazu haben wir personell mehr Alternativen“, sagt er. Hinzu könnte kommen, dass die Gäste, die allesamt auch noch für die Jugend der Leverkusenerinnen auflaufen, gedanklich bereits beim Viertelfinale der deutschen A-Jugend-Meisterschaft sind. Genau 24 Stunden später tritt die Mannschaft von Jörg Hermes in der Fritz-Jacobi-Halle in Leverkusen gegen den TV Hannover-Badenstedt an. „Das könnte ein Faktor sein, auf den wir uns aber natürlich nicht verlassen können“, weiß Büngeler und macht keinen Hehl daraus, welchen Druck die Mannschaft verspürt: „Unter der wichtigen Bedeutung dieses Spiels für den Klassenerhalt müssen wir unsere Leistung auf die Platte bringen. Das ist eine mentale Herausforderung, die wir annehmen müssen.“