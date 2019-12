Handball : TB Wülfrath besiegt Spitzenreiter Lank

Im ersten Heimspiel dieser Saison zeigen sich die Regionalliga-Handballerinnen nach der Pause von ihrer spritzigen Seite. Zwei energische Zwischenspurts reichen, um das Ex-Team von Trainer Michael Cisik in die Schranken zu weisen.

Für Michael Cisik war es eine besondere Partie, immerhin traf der TBW-Trainer auf seine ehemalige Mannschaft. Die Emotionen blieben jedoch während der 60 Minuten Spielzeit außen vor. Zumal die Begegnung in der ersten Halbzeit recht ausgeglichen verlief. Friederike Büngeler brachte die Gastgeberinnen mit 1:0 in Front. Die war jedoch schnell wieder Makulatur, denn Birte Pitzen, Torjägerin in Diensten des TD Lank, sorgte mit zwei Treffern in Folge für die Wende zum 2:1. Das war jedoch die letzte Führung der Gäste im Verlauf der gesamten Partie. Per Siebenmeter schaffte Jule Kürten den Ausgleich, dann legte Kristin Meyer das 3:2 (7.) nach. In der Folge wogte das Geschehen hin und her. „In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan“, gestand Cisik und erläuterte: „Lank hat bewusst im Aufbau langsam gespielt, damit wir keine Chance haben, in unser Tempospiel zu kommen.“ Zur Pause hatte sein Team nur knapp mit 11:10 die Nase vorn.