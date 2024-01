Handball-Oberliga TB Wülfrath besiegt den TV Lobberich ein zweites Mal

TB Wülfrath – TV Lobberich 34:27 (18:15). Der Abstecher ins griechische Restaurant war als mannschaftsinterne Neujahrsfeier bereits weit vor der ersten Oberliga-Begegnung in 2024 geplannt. Mit dem Erfolg über den TV Lobberich legten die TBW-Handballer jedoch die wichtige Grundlage für einen gelungenen Abend. „Nach einer Niederlage säßen wir hier nicht so gemütlich“, berichtete Leszek Hoft und ergänzte stolz: Das war ein super Spiel.“ Dem Wülfrather Chefcoach war noch eine Stunde nach dem Abpfiff anzumerken, wieviel Kraft die Partie kostete – und das galt für Spieler und Trainer gleichermaßen. Mit dem zweiten Sieg gegen den TVL in dieser Saison festigten die TBW-Handballer ihre Position im sicheren Mittelfeld.