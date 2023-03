Frauenhandball, 3. Liga TBW macht großen Schritt zum Klassenerhalt

Die Bundesliga-Reserve vom Bayerkreuz, die die meisten ihrer Spielerinnen für das Viertelfinale der A-Jugend-Meisterschaft schonte und mit sechs B-Jugendlichen angereist war, fand in der Folgezeit besser in die Partie. Das Angriffsspiel lief deutlich genauer, und beim Spielstand von 13:11 war die Begegnung wieder ausgeglichen. Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Kalkstädterinnen verpassten es, ihre Chancen zu nutzen, um die Führung weiter auszubauen. Bis auf zwei Tore sollten die Leverkusenerinnen aber nicht mehr herankommen. „Die Mannschaft hat es sich absolut verdient, wobei man auch sagen muss, dass der Gegner trotz des teilweise sehr jungen Alters extrem viel Qualität hat“, sagte Büngeler stolz und richtete den Blick auf die Partie in der nächsten Woche: „Da wollen den Klassenerhalt dann perfekt machen.“