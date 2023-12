Frauenhandball, Regionalliga Wülfratherinnen mühen sich zum Heimsieg

TB Wülfrath – Adler Königshof 37:33 (19:16). Die Handballerinnen des TB Wülfrath starten mit einem doppelten Punktgewinn in die Rückrunde. Mit dem 37:33 (19:16) Erfolg über die Adler Königshof erhöhen die Kalkstädterinnen ihre Serie auf sieben Siege in Folge und bleiben damit an der Tabellenspitze. Dabei konnte der Drittliga-Absteiger allerdings nur bedingt überzeugen. Zu viele technische Fehler im Angriff nutzten die Gäste aus Krefeld immer wieder zu einfachen Toren und machten das, was sich eigentlich die Gastgeberinnen für die Partie vorgenommen hatten. „Leider fehlte uns die Spannung. Im Angriff haben wir zu viele unnötige einfache Fehler gemacht, und in der Defensive waren wir in vielen Moment zu unaufmerksam. Das hat der Gegner sehr gut genutzt“, sagte TBW-Trainer Jörg Büngeler, fügte aber hinzu: „Solche Spiele sind vielleicht nicht schön, müssen aber auch erstmal gewonnen werden. Das haben wir am Ende souverän getan.“