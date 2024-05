Tolle Kulisse in der MTC-Sporthalle TB Wülfrath bejubelt Rückkehr in die Dritte Liga

TB Wülfrath – HC Burgenland (Frauen) 34:15 (14:7). TBW-Chefcoach Jörg Büngeler strahlte nach dem Kantersieg in der Qualifikation zur Dritten Liga übers ganze Gesicht. Wie im Vorfeld erwartet, erwies sich der HCB als Tabellenletzter in der Gruppe Mitte letztlich nur als Sparringspartner. Die Gäste traten zum Leidwesen ihres Trainers Christian Telehuz nicht mit dem besten Kader die lange Fahrt nach Wülfrath an und gerieten dadurch schnell auf die Verliererstraße. Auf der anderen Seite freute sich Büngeler diebisch über den Schachzug, jenen Spielerinnen, die in der neuen Saison das Wülfrather Frauen-Team verstärken sollen, bereits jetzt für die Aufstiegsrunde die Spielberechtigung verschafft zu haben – dazu zählen Johanna-Charlotte Neng, Naomi Akeredolu und Amelie Polutta. Ein gefühlter Neuzugang war zudem Grace Kamdoum, die nach ihrer langen Verletzungspause gerade rechtzeitig wieder fit ist und ihr Potential gegen Burgenland schon eindrucksvoll andeutete. „An ihr werden wir noch viel Spaß haben“, sagte Büngeler.