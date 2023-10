Die Hildener stehen jetzt wieder auf Platz vier Talha Demir schießt VfB 03 zum Sieg über Kleve

VfB 03 Hilden – 1. FC Kleve 2:1 (1:0). Wie erwartet sahen die rund 150 Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich die Kontrahenten keinen Zentimeter Boden schenkten. Während die Hildener Fußballer in den letzten beiden Spielzeiten jeweils klare Erfolge einfuhren, mussten sie diesmal Schwerstarbeit abliefern, ehe der wichtige Erfolg über den Tabellennachbarn feststand. Dank der drei Punkte kletterte die Mannschaft von Tim Schneider auf den vierten Platz, während die Klever auf Rang sieben abrutschten.