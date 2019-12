Fußball : Talha Demir trifft zum Hildener Sieg

Der Mittelfeldakteur sichert mit einem Doppelpack den 2:1-Erfolg des VfB 03 beim FC Kray. Während die Mannschaft von Marc Bach die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis beendet, setzt sich die Negativserie des Aufsteigers fort.

FC Kray – VfB 03 Hilden 1:2 (0:1). Marc Bach war die Erleichterung deutlich anzumerken. „Es war ein spannendes Spiel, weil wir es zugelassen haben“, konstatierte der Trainer des VfB 03 nach der Oberliga-Partie in Kray. Letztlich aber packten die Hildener Fuballer drei Zähler ins Gepäck und schlossen die Hinrunde mit einem eminent wichtigen Sieg auf Rang zwölf ab. „Es war vielleicht ein glückliches Ergebnis, aber in Summe absolut verdient“, bilanzierte Bach und betonte: „Wir haben jetzt neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.“

In der umkämpften Begegnung zückte Schiedsrichter Fabian Spitzer neun gelbe Karten und zeigte einmal Gelb-Rot. Für Bach eine übertriebene Kartenflut. „Der Schiedsrichter hat sich gleich in der ersten Halbzeit selbst in Zugzwang gebracht“, sagte er und meinte damit die Verwarnung für Fabian zur Linden, dem ein Krayer den Ball aus kurzer Entfernung an die Hand schoss. Den fälligen Elfmeter lupfte Yassine Bouchama jedoch über den VfB-Kasten (34.).