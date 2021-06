Kampfsport : Tae-Kwon-Do Club Hochdahl: Hohe Meistergrade und eine Ehrennadel

Hochdahl Drei Mal musste der Verband die Dan-Prüfungen wegen der Corona-Pandemie verschieben. Jetzt konnten die Hochdahler endlich ihr Können unter Beweis stellen.

Der Tae-Kwon-Do Club Hochdahl freut sich über neue Meistergrade. In Münster ging die lang erwartete Bundesprüfung für den 4. bis 8. Dan über die Bühne. Zuvor war die Veranstaltung wegen Corona und Lockdown drei Mal verschoben worden. Doch in Corona-Zeiten ist Münster ein gutes Pflaster. Bei einem niedrigen Inzidenzwert von 8,5 durften die Sportler wegen der dort gelockerten Maßnahmen endlich zur Tat schreiten.

Die Vorbereitung litt unter den extrem schlechten Trainingsmöglichkeiten. Dennoch holte Levent Büyüktunca, einer der Haupttrainer des Vereins und zugleich Sportwart, seinen 7. Dan und erhielt zusätzlich von der Deutschen Tae-Kwon-Do Union (DTU) in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste als Auszeichnung die „Ehrennadel in Bronze“. Erstmals in der Geschichte des Hochdahler Klubs legte ein Trainer einen so hohen Dan-Grad ab.