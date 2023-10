Fußball, Bezirksliga RW Wülfrath verliert in Langenfeld

HSV Langenfeld – SV Rot-Weiß Wülfrath 3:1 (1:1). Trotz einer rund 60-minütigen überzeugenden Vorstellung mussten die Rot-Weißen beim klaren Favoriten und Tabellenzweiten eine Niederlage hinnehmen. Der neue Coach der Wülfrather, Mesut Güngör, sah einige gute Ansätze bei seiner personell ersatzgeschwächten Mannschaft und hofft, dass demnächst ein Team auflaufen wird, dass nach den Niederlagen in den letzten Wochen wieder Punkte für den Aufsteiger einfahren wird. „Es wurde in der ersten Halbzeit und anfangs des zweiten Durchgangs deutlich, dass in meiner Mannschaft einiges an Potenzial steckt. Darauf müssen wir aufbauen.“