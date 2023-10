Fußball, Bezirksliga FCW jubelt spät, SV Wülfrath kassiert ein Remis

Wülfrath · Die Rot-Weißen Wülfrather verpassen in der Fußball-Bezirksliga den Sieg gegen den TSV Solingen in der Nachspielzeit noch, der Stadtkonkurrent 1. FCW punktet dagegen spät dreifach in Reusrath.

15.10.2023, 21:15 Uhr

Elias Dian (am Ball) traf zum 1:1 für den SC Reusrath gegen den 1. FC Wülfrath, der aber das bessere Ende für sich hatte. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Julian Schmitt