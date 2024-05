Bezirksliga-Aufsteiger verliert den nächsten Coach RW-Trainer Mesut Güngör zieht die Reißleine

Als der SV Rot-Weiß Wülfrath im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga verwirklichte, war der Jubel bei Spielern, Fans und Verantwortlichen des Vereins groß. Für die Rot-Weißen ist die Teilnahme am Bezirksliga-Spielbetrieb eine Premiere in der Klubhistorie. Mit der entsprechenden Euphorie ging das Team in die neue Saison und feierte unter der Regie von Aufstiegstrainer Patrick Stroms gleich zu Beginn drei Siege hintereinander. Die 0:5-Niederlage beim FSV Vohwinkel kam einer Zäsur gleich. Danach folgten Misserfolge gegen den Ortsrivalen 1. FC Wülfrath (0:1) und beim TSV Ronsdorf (1:4) sowie ein 2:2 gegen den SSV Dhünn.