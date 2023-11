Fußball, Bezirksliga RW Wülfrath ärgert sich und dreht dann auf

SV Rot-Weiß Wülfrath – Sportfreunde Baumberg II 3:1 (0:1). Es ist selten, dass Mesut Güngör nach einem Spiel mal richtig zufrieden ist mit seinem Team. Er ist halt ein Trainer, der an seine Mannschaft einen gewissen Anspruch stellt, sowohl spielerisch als auch vom kämpferischen Einsatz her. Diesmal war so ein Tag, an dem der Rot-Weiß-Coach vom Auftritt seiner Elf ins Schwärmen geriet, wobei er es sich nicht verkneifen konnte, zumindest Ansätze von Kritik verlauten zu lassen. „Da hat heute vieles gepasst. Vor allem mit dem flotten Kombinationsspiel meiner Jungs war ich rundum zufrieden. Da wurde der direkt Weg zum Tor gesucht und meine Offensivabteilung suchte den Abschluss.“ Dann der kleine Abstecher in den Bereich der kritischen Anmerkung. „Insbesondere im zweiten Durchgang hatten wir eine Menge Chancen. Da musste mehr herausspringen, als nur ein 3:1-Erfolg.“