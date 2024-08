Der Aufsteiger steht vor einer schwierigen Saison SV Hilden-Ost will die Fußball-Kreisliga A halten

Der SV Hilden-Ost pendelte in den vergangenen zehn Spielzeiten wechselweise zwischen den Fußball-Kreisligen A und C. Als Fahrstuhlmannschaft sehen die Verantwortlichen am Kalstert ihr Team dennoch nicht. „Wir treten jetzt wieder in der Kreisliga A an. Das alleine zählt. In den nächsten Monaten werden wir alles dafür tun, um in dieser Klasse wirklich anzukommen. Bestimmt kein leichtes Unterfangen, die Konkurrenz ist groß und namhaft“, gibt Abteilungsleiter Stefan Monreal schon einmal die grobe Marschrichtung vor.