Fußball : SV Hilden-Ost tritt zur Doppelschicht an

Trainer Yassin El Yaghmouri kam mit der SSVg Haan bis in die dritte Pokalrunde. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

KREIS METTMANN Rhenania backt nach Pokalaus kleine Brötchen. SSV Erkrath muss Klatsche verarbeiten. SSVg Haan scheitert in der dritten Kreispokalrunde.

Eine Doppelschicht in Sachen Vorbereitungsspiele steht beim Fußball-A-Kreisligisten SV Hilden-Ost an diesem Wochenende auf dem Programm. Am heutigen Samstag gibt Bezirksligist Ratingen 04/19 II um 15 Uhr seine Visitenkarte auf dem Sportplatz Kalstert ab. Chefcoach ist dort Peter Köppen, der in der Vergangenheit auch schon bei der SpVg. Hilden 05/06 und dem VfB 03 Hilden II arbeitete. Exakt 24 Stunden später empfangen die Oststädter an gleicher Stätte den gleichklassigen VfL Witzhelden. Dann ist auch der aus dem Urlaub zurückgekommene Bartek Pawliczek wieder an Bord.

Nur mit einem dezimierten Aufgebot und ohne den Cheftrainer unterlag das von Assistent Max Nendza betreute Team vor einer Woche Bezirksligist SSV Berghausen deutlich mit 1:6 (0:3). „Der Gegner ist in der Vorbereitung wesentlich weiter als wir. Das war sportlich tatsächlich ein Klassenunterschied“, berichtete der ehemalige Abwehrstratege Nendza (u. a. TuSpo Richrath, SV Hilden-Nord) später seinem „Chef“. Mit fünf Toren besiegte Florian Franke die Gastgeber förmlich im Alleingang – deren Gegentreffer zum Endstand (83.) ging auf das Konto von Onur Dikisci.

Der am Sonntag souverän herausgespielte 4:0-Erfolg im Kreispokal-Wettbewerb 2020/21 beim SC Rhenania Hochdahl blieb für den SV Hösel nur eine Momentaufnahme. Drei Tage darauf wurden die Pokalträume der Angerländer jäh beendet. Der FC Büderich bezwang den SVH durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 und zieht neben Landesligist Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf und den Lohausener SV (Bezirksliga) in die erste Runde des Niederrheinpokals ein. Die Hochdahler indes backen da kleinere Brötchen, empfangen in ihrem nächsten Vorbereitungsspiel am Sonntag um 15 Uhr an der Grünstraße den ASV Wuppertal.

Das war mal eine deftige Klatsche: Der SSV Erkrath vermied im Test beim Bezirksligisten FC Büderich nur knapp eine zweistellige Niederlage. Am Ende siegten die Linksrheinischen mit 9:3 (5:1). Dabei stand beim SSV keineswegs eine bessere B-Elf auf dem Platz, sondern eine Besetzung, die so auch in der Punkterunde denkbar wäre. Bereits zur Pause lag der FCB mit 5:1 vorne. Philip Smith verkürzte zwischenzeitlich mit einem verwandelten Elfmeter auf 2:1. In Durchgang zwei fanden die Gäste etwas besser in die Partie. Der kurz zuvor eingewechselte Marco Nicolic traf gleich zweimal (61., 63.), ehe die Platzherren am Ende (85., 89.) auf 9:3 stellten. An diesem Samstag (16 Uhr, Sportplatz Weyersberg) sind die Erkrather beim FC Britannia Solingen zu Gast.

Das erste Vorbereitungsspiel verlor die SSVg Haan bereits Anfang Juli gegen den Landesligavertreter VfB Solingen mit 1:6. Es folgten drei nachgeholte Kreispokalspiele der Saison 2020/21. In Runde eins besiegte das Team von Trainer Yassin El Yaghmouri Post SV Solingen mit 2:1 nach Verlängerung. In Unterzahl, weil sich Steffen Stege nach der Halbzeit (56.) die gelb-rote Karte einhandelte. Den Siegtreffer (117.) markierte Fatih Kilic mit einem an Ali Assakour verursachten Foulelfmeter, der zuvor (98.) für die Führung sorgte, ehe die Gäste per Elfer (105.) egalisierten.

Mit dem gleichen Resultat, nach regulärer Spielzeit, hielten die Haaner eine Woche darauf TuS Quettingen in Schach. Nach dem frühen 0:1 (8.) drehten Yassir Assakour und Fabio Vinciguerra mit einem Doppelschlag (35., 37.) den Spieß herum.

In der dritten Runde wartete dann erneut der VfB Solingen, der diesmal mit 5:1 (3:0) die Oberhand behielt. Das Gegentor erzielte der vier Minuten vorher eingewechselte Florian Haddou zum zwischenzeitlichen 3:1 (64.).