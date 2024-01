Fußball-Kreisliga B SV Ost ist nach personellem Umbruch auf Kurs

Das ist schon eine spezielle Situation an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2. Der Dritte SV Hilden-Ost, mit drei Punkten mehr auf dem Konto als der direkte Verfolger AC Italia, ist derzeit erster Aufstiegskandidat. Hintergrund: Die beiden Erstplatzierten TuSA 06 Düsseldorf II und die SpVg. Hilden 05/06 II können gemäß dem Regelwerk nicht aufsteigen, weil bereits deren erste Mannschaften in der eingleisigen Kreisliga A vertreten sind. Der Papierform nach also eine gute Perspektive für die mit 39 Punkten und 63:20 Toren geführten Oststädter, nach dem Abstieg in 2022 wieder in die höhere Klasse aufzusteigen. Obwohl das Team, nach einer Strafe wegen Nichtantretens zum Schluss der abgelaufenen Spielzeit, sozusagen mit drei „Minuspunkten“ belastet startete.