Fußball : SV Hilden-Ost hat nur den Klassenerhalt im Blick

HILDEN Aktuell kann der neue Trainer Bartek Pawliczek nur auf einen kleinen Kader bauen, doch der Verein will im Laufe der Saison noch nachlegen.

Die 1:4-Niederlage des Fußball A-Kreisligisten SV Hilden-Ost vor Wochenfrist im Kreispokal beim Ligarivalen DSV 04 hätte höher ausfallen können. „Das war ein Spiegelbild unserer schwierigen Vorbereitung. Der Gegner hatte uns in puncto Fitness einiges voraus. Da haben wir viel Nachholbedarf“, erklärt Bartek Pawliczek. Der seit April im Hildener Osten tätige Chefcoach führt weiter aus: „Die zweiwöchige Platzsperre im Juli wegen des Hochwassers bei uns am Kalstert und das Fehlen vieler Spieler in der Vorbereitung aufgrund von Urlaub und Verletzungen macht uns aktuell immer noch zu schaffen.“