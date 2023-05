Fußball-Kreisliga B Georg Müffler ist jetzt Sportlicher Leiter des SV Ost

Der SV Hilden-Ost spielt in der Kreisliga B, Gruppe 2, eine eher untergeordnete Rolle. Nach dem Abstieg aus der A-Klasse am Ende der vergangenen Saison stellt die Zwischenbilanz mit Tabellenplatz zehn (41 Punkte, 90:77 Tore) die Klub-Verantwortlichen nicht wirklich zufrieden. Gleichwohl ging Trainer Bartek Pawliczek (46) mit einer neuformierten Mannschaft an den Start, die sich in großen Teilen aus Spielern der eigenen Reserve rekrutierte.