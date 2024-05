Rund 300 Zuschauer kommen zum Hildener Ortsduell SV Hilden-Ost feiert Derby-Sieg und den Aufstieg

SV Hilden-Ost – AC Italia Hilden 3:1 (2:1). Was für ein Jubel im Lager der Oststädter. Gut 300 Zuschauer waren am Kalstert Augenzeuge, wie dem Team von Trainer Muhammed „Mo“ Özdilek, das sich in starker Tagesform präsentierte, nach zweijähriger Abwesenheit der Aufstieg zurück in die Fußball-Kreisliga A gelang. „Ich hatte schon vor Spielbeginn ein gutes Gefühl. Die Jungs haben in diesem entscheidenden Spiel genau das gezeigt, was sie schon die ganze Saison auszeichnete. Siegeswille, Charakterstärke, Moral und Leidenschaft. Heute haben wir all das zum genau richtigen Zeitpunkt auf den Platz gebracht. Ich bin ich richtig stolz auf meine Mannschaft“, zollte Özdilek seiner von den vielen Fans nach dem Schlusspfiff begeistert gefeierten Truppe ein großes Kompliment.