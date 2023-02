Fußball-Kreisliga A SV Nord verpasst in Unterzahl Sieg über TuRU II

HILDEN/ERKRATH/HAAN · SpVg. Hilden 05/06 ist am Sonntag Außenseiter. SSV Erkrath will in der Erfolgsspur bleiben. SSVg Haan tritt beim Tabellendritten an.

11.02.2023, 05:15 Uhr

Der Norder Benjamin Prah schnürte einen Doppelpack. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump