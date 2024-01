Talent des Karate-Do Erkrath Starker Aufritt von Loukman El Karrouch

Für die Brüder El Karrouch läuft es richtig gut. Die beiden Kämpfer des Karate-Do Erkrath überzeugten nicht nur in den letzten Monaten des Jahres 2023. Gleich zum Auftakt in 2024 nahm Loukman El Karrouch am Nürburgring in Rheinland-Pfalz an einem attraktiven Wettkampf teil. Das Internationale Rhein Shiai gilt als eines der größten Turniere in Deutschland. Für den Erkrather war es zugleich der letzte Auftritt in der U 16 (Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm).