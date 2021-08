Fußball : SSVg Haan ist jetzt auch mental auf die Kreisliga A eingestellt

HAAN Auch nach dem Auftaktsieg bleibt der letztjährige Aufsteiger bescheiden – der Klassenerhalt ist das Ziel der Mannschaft von Yassin El Yaghmouri.

Das konnte sich doch schon sehen lassen: Die SSVg Haan siegte bei ihrer Saisonpremiere in der Kreisliga A Solingen gegen die Zweite des SSV Berghausen mit 2:1. Zur Erinnerung: Gegen Berghausen II setzte es vor Jahresfrist, ebenfalls am ersten Spieltag, eine 1:2-Niederlage.

Yassin El Yaghmouri, der Cheftrainer des letztjährigen Aufsteigers, bleibt, was die Erwartungen an die neue Saison angeht, auch nach dem ersten Dreier auf dem Teppich: „Unser Ziel heißt ohne Wenn und Aber Klassenerhalt. Im letzten Jahr fehlte uns vielleicht noch das nötige Quäntchen Selbstvertrauen, um eine gute Rolle zu spielen.“ Die abgebrochene Spielzeit 2020/21 beendete der Liganeuling auf Rang 17, mit sechs Punkten aus sieben Spielen. „Die Jungs haben daraus gelernt. Selbst wenn die Saison nur kurz war, konnte sich das Team an das Niveau der Kreisliga A gewöhnen. Darauf bauen wir jetzt auf“, urteilt der 38-jährige Übungsleiter.