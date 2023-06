Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A SSVg Haan braucht einen neuen Vorstand

In der Saison 2021/22 lief es für die Fußballer der SSVg Haan noch rund. In der Hinrunde der Kreisliga A holte die Mannschaft von Yassin El Yaghmouri in 19 Partien 38 Punkte und qualifizierte sich damit als Tabellensechster für die Aufstiegsrunde mit den zehn besten Hinrunden-Teams. Der Klassenerhalt war damit frühzeitig in trockenen Tüchern. Die Hoffnung, vielleicht weiter an der Spitze mitmischen zu können, erfüllte sich aber nicht. In neun Begegnungen fuhren die Haaner noch acht Punkte ein und schlossen die Saison damit auf dem achten Platz ab. Gleichwohl war die Saison als großer Erfolg zu werten. Mit dem Abschied wichtiger Akteure deuteten sich allerdings bereits sportlich härtere Zeiten an.