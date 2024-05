Rückkehr an alte Wirkungsstätte André Lapatke übernimmt Frauen-Team der SSVg Haan

„Ich übergebe an André eine völlig intakte Mannschaft. Mit ihm kommt unser absoluter Wunschtrainer für die Damenmannschaft. Lapatke war zuletzt bei den Damen von Solingen Wald aktiv und bringt jede Menge Erfahrung mit an die Hochdahler Straße“, erklärt Wenk. Lapatke trainierte früher viele Jahre die Herrenmannschaft der SSVg Haan – unter anderem in der Bezirksliga – des ASV Mettmann, von Hilden 05/06, TSV Gruiten und mehr.