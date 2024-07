Die Vorbereitung läuft auf vollen Touren SSV Erkrath wünscht sich diesmal eine sorgenfreie Saison

Die Erwartungen an die am 18. August mit dem Derby gegen Rhenania Hochdahl startende Saison 2024/25 sind damit klar: Bloß gar nicht erst in Abstiegsgefahr geraten. Werner Nowak, der Sportliche Leiter und Trainer Rudi Kurz sind da in ihren Prognosen (natürlich) auf einer Wellenlänge: „Nach zwei nervenaufreibenden Jahren wollen wir endlich einmal eine ruhige Saison, ohne jegliche Abstiegssorgen erleben. Wir streben von Beginn an einen einstelligen Tabellenplatz an. Unabhängig von den Ambitionen oder der personellen Ausgangsposition der Konkurrenz.“ Das sportliche Führungsduo an der Freiheitstraße weiß natürlich genau, dass zumindest die drei abgewanderten Leistungsträger nicht so ohne weiteres zu ersetzen sind. Minister Antwi wechselte zum Bezirksligaaufsteiger CfR Links Düsseldorf, Ko Tachibana kehrte zum Mittelrheinligisten TV Endenich zurück und der erfahrene Fatih Duran veränderte sich zum Ligarivalen Türkgücü Ratingen.