Fußball : SSV Erkrath überrascht mit einem guten Start Trainer Denis Clausen

ERKRATH Der A-Kreisligist hat namhafte Fußballer für die Saison 2021/22 geholt. In den nächsten Wochen will das Team die Automatismen optimieren.

Fußball-A-Kreisligist SSV Erkrath scheint in der neuen Saison eine prima Truppe beisammen zu haben. Da ist einmal das Stammpersonal, selbst wenn das in der nach elf Begegnungen abgebrochenen Spielzeit 2020/21 (Platz 11) keine Bäume ausriss. Zusätzlich hat die Führungsetage den Kader jetzt mit teils namhaften neuen Spielern aufgewertet.

Niklas Wesseln (31 – Rather SV) und Fatih Duran (34 – SG Unterrath) bringen Qualität und Erfahrung aus der Landesliga/Oberliga mit. Auch Maximilian Schneider (zuletzt TuSA 06 Düsseldorf), Emre Cöl (26 – SV Hilden-Ost) und Mohamed Achabakh (28 – Fortuna Bonn) konnten sich in den Testspielen bereits empfehlen. Nicht zu vergessen Tobias Freese (23), der ein Jahr lang Probleme mit der Achillessehne hatte, aktuell aber wieder einsatzbereit ist und erst recht Daniel Palac (34), der nahezu zwei Jahre aussetzte. Nach auskuriertem Kreuzbandriss will der ehemalige Oberligaspieler (Meerbusch, TuRU 80) Anfang September wieder ins Teamtraining einsteigen.

„Tobi und Daniel sind gefühlte Neuzugänge. Gut, dass sie endlich dabei sind. Beide werden unserem Spiel besonders in der Offensive die nötigen Impulse geben“, erklärt Werner Nowak. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Trotz der eher schlechten Vorbereitung müssten wir von der individuellen Qualität unserer Spieler her um die vorderen fünf Plätze mitmischen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie wir aus den Startlöchern kommen.“

Clausen wechselte die Neuen wie Achabakh (gleich Torschütze), Wesseln und Duran am Sonntag erst im Verlauf der Partie ein, brachte damit noch eine Menge an fußballerischer Qualität von der Bank. Stehen dann in absehbarer Zeit tatsächlich alle Leistungsträger, zudem körperlich hundert Prozent fit, gemeinsam auf dem Feld, ist dem SSV einiges zuzutrauen. Der Auftakt war schon mal vielversprechend und soll am Sonntag (15 Uhr) beim CfR Düsseldorf-Links bestätigt werden.