Fußball : Erkrath stellt Unterbach ein Beinchen

Der Erkrather Daniel Nowak (am Boden) spitzelt in dieser Szene SCU-Akteur David Eberle den Ball vom Fuß. Foto: Blazy, Achim (abz)

ERKRATH/UNTERBACH Im Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga A setzt der gastgebende SSV in Unterzahl auf Offensive – der eingewechselte Niklas Heimes markiert den Erkrather Siegtreffer. Das favorisierte SCU-Team nutzt seine spielerischen Vorteile nicht.

Von Elmar Rump

Im Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem SSV Erkrath und dem SC Unterbach lief beim Stand von 1:1 die 74. Minute. Nach der Ampelkarte gegen Marius Dick (69.) standen nur noch zehn Erkrather auf dem Platz. Statt den einen Zähler mit der Einwechselung eines Defensivspielers ins Ziel zu bringen, wechselte das SSV-Trainerduo Denis Clausen/Daniel Hummler für den bis dahin in der vordersten Reihe sehr auffälligen Osei Opoku mit Niklas Heimes einen Angreifer ein. Dieser mutige Wechsel sollte sich nur zwei Minuten darauf auszahlen. Die flache Hereingabe des nimmermüden Tobias Freese von der rechten Seite drückte der 31-jährige Zugang aus Bochum (Langendreer 04) mit der Fußspitze über die Torlinie. Keine Abwehrchance für Unterbachs Schlussmann Marcel Aust, der bis dahin, und auch noch in der Folge, mit tollen Rettungstaten weitere Gegentore verhinderte.

Vor knapp 300 dem Dauerregen trotzenden Zuschauern begannen beide Teams auf dem nassen Naturrasen im Toni-Turek-Stadion eher verhalten. Allerdings musste Aust sein Können schon früh (3.) bei einem Freese-Distanzschuss unter Beweis stellen. Neun Minuten später schlug es dagegen hinter Michael Meyer ein. Der SSV-Keeper wurde von einem Eigentor seines Teamkollegen Timo Leesten überrascht – Nuri Gülmez hatte den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum geschlagen.

So spielten sie SSV Erkrath – SC Unterbach 2:1 (1:1). SSV Erkrath: Meyer – Leesten (79. Lemmer), Budek, Paktiani, Nowak (46. Mahdad), Dick, Frisch, Eickels, Freese, Dominguez Gea, Opoku (74. Heimes). SC Unterbach: Aust – Bischoff, Leeuwis, Gehrmann, Bruchhaus (51. Krings), Schilling, Eberle, Gülmez, Schössler, Mion, Subasic (63. Loukil). Schiedsrichter: Janis Pawlowsky (Düsseldorf). Tore: 0:1 Eigentor Timo Leesten (12.), 1:1 Tobias Freese (27.), 2:1 Niklas Heimes (76.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Marius Dick (69.).

Der SCU in dieser Phase zwingender, mit mehr Zug zum Tor. In erster Linie Leon Schilling machte über die rechte Seite Betrieb, wurde in guter Schussposition (16.) gerade noch von Daniel Nowak abgeblockt. Später (29.) setzte SCU-Kapitän Daniel Mion nach der Ecke von David Eberle das Spielgerät den Pfosten. Da hatten die Einheimischen allerdings schon gleichgezogen, weil Tobias Freese nach einem langen Pass von Marc Fritsch auf und davon ging und in die lange Ecke traf (27.).

Der SSV jetzt mit mehr Selbsttrauen. Fritsch, Freese und Jan-Niklas Eickels kurbelten das Offensivspiel an, dennoch blieb die fußballerische Qualität auf beiden Seiten überschaubar. Abspielfehler hemmten allzu oft gut gemeinte Offensivaktionen. Am Ende von Durchgang eins der SSV mit Vorteilen. Daniel Nowak scheiterte mit einem Kopfball (38.) an Aust, der auch gegen Freese und den körperlich robusten Osei Opoku parierte.