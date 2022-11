Fußball, Kreisliga A : A-Ligisten müssen Samstag auswärts ran

Kingsley Onomah Annointing (rechts) ist nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder einsatzfähig für Hilden 05/06. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath/Hilden Auch das Totensonntags-Wochenende bietet in der üppig besetzten Düsseldorfer Fußball-Kreisliga A keine Pause, gespielt wird einen Tag früher. Der SSV Erkrath fährt zum DSC, Hilden 05/06 zum KSC Tesla und der SV Hilden-Nord zur SG Benrath-Hassels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Die 21 Klubs umfassende Kreisliga A Düsseldorf ist auch am Totensonntags-Wochenende im Einsatz. Der SSV Erkrath und die Hildener Vertreter SpVg. 05/06 und SV Nord treten am Samstagnachmittag jeweils auswärts an.

Düsseldorfer SC 99 – SSV Erkrath. Den Erkrathern steht eine Spätschicht ins Haus, denn die Partie auf dem Sportplatz an der Wind­scheidstraße wird erst um 18 Uhr angepfiffen. In der Tabelle trennen beide Teams zwar drei Plätze (DSC 9., SSV 12.), aber nur ein einziger Punkt. Der Bezirksliga-Absteiger, der am vergangenen Spieltag den FC Büderich II mit 5:0 in Schach hielt, setzte anfangs in der tieferen Klasse nur wenig Akzente. Immerhin verbuchte das Team von Trainer Sascha Walbröhl aus den jüngsten fünf Begegnungen acht Punkte. Der SSV fuhr im gleichen Zeitraum nur vier Zähler ein, kassierte zudem zuletzt mit dem 0:3 gegen CfR Links und dem 0:7 in Gerresheim zwei deftige Niederlagen in Folge. „Die Probleme liegen nicht nur in der Deckung. Alle Mannschaftsteile müssen Defensivarbeit verrichten. Das ist uns in den zwei Spielen nur bedingt gelungen. Wir müssen wieder mehr Stabilität in unser Spiel bekommen“, betont Daniel Hummler. Dem Coach fehlen mit Christian Pira (erkrankt), Minister Antwi, Niklas Heimes (beide privat verhindert) und dem gesperrten Mohamed Achabakh vier Startelf-Kandidaten.

KSC Tesla Düsseldorf – SpVg. Hilden 05/06. Auf dem Kunstrasenplatz von Agon 08 Düsseldorf (St. Franziskus-Straße in Mörsenbroich) ist ab 14 Uhr eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Der Fünfte (29 Zähler) gibt seine Visitenkarte beim zwei Punkte weniger aufweisenden Tabellensiebten ab. Während die Hildener zuletzt pausierten, siegte Tesla gegen Hilden-Nord mit 5:2. Nikola Aleksic (32), der in seiner Glanzzeit für die Oberligisten 1. FC Monheim und TuRU 80 Düsseldorf auflief, ist der Top-Stürmer der Gastgeber. „Wir haben sicher Respekt vor dem Gegner, der gegen Spitzenreiter Benrath-Hassels immerhin ein 0:0 erreichte. Dennoch wollen wir nach Möglichkeit unser Spiel durchziehen, zügig von Defensive auf Offensive umschalten und nach der Zwangspause direkt wieder in die Erfolgsspur finden“, sagt Andreas Kober. Der 05/06-Coach kann wieder fest mit Kingsley Annointing planen, der nach einer Sprunggelenkverletzung zweimal von der Bank kam, jetzt aber wieder voll belastbar scheint.