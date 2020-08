Fußball : SSV Erkrath hält 60 Minuten gut dagegen

Letztlich geht das Testspiel gegen die VfB 03-Reserve mit 1:5 verloren. Schlimmer wiegt die schwere Knieverletzung von Sebastian Giera – dem erfahrenen Erkrather Angreifer droht nicht nur das Aus für die Saisonvorbereitung.

SSV Erkrath – VfB 03 Hilden II 1:5 (1:2). Mehr als eine Stunde lang bot der SSV dem Landesliga-Aufsteiger Paroli, ehe die Hildener noch einen deutlichen Sieg landeten. „Wir haben uns sehr ordentlich präsentiert, konnten den Gegner durch Pressing und frühes Anlaufen bis zur Halbzeitpause unter Druck setzen. So wollen wir auch in der Punktrunde agieren“, sagte Denis Clausen nach dem Abpfiff. Erkraths Trainer ergänzte: „Mit Tobi Freese, Jan Niklas Eickels und Philip Smith haben wir ja schon drei angeschlagene Spieler. Jetzt kommt auch noch Sebastian Giera mit der Knieverletzung hinzu.“ Tatsächlich war für den 1,92-Meter-Angreifer die Partie bereits in der Anfangsphase beendet. Über 20 Minuten dauerte die Unterbrechung, ehe Giera ins Krankenhaus gefahren wurde. Nach ersten Untersuchungen besteht Verdacht auf Kreuzbandriss – das MRT folgt am Mittwoch.