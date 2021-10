Fußball, Kreisliga A : Erkrath gewinnt das Derby gegen Hochdahl

Kreis Mettmann Die Rhenania verliert 1:3 gegen den SSV, auch SV Hilden-Ost und MSV Hilden unterliegen. Jubeln darf die SSVg Haan, die gegen Leichlingen souverän 4:0 gewinnt.

Hochdahl begann engagiert. „Wir waren anfangs zu passiv, fanden erst nach dem 1:0 besser ins Spiel. Am Ende ging der Sieg aufgrund der kämpferisch und spielerisch guten Leistung in Ordnung“, urteilte Nowak. SSV-Torhüter Rene König parierte zunächst gegen Kevin Naulin (8.), bevor Karim Mahdad (17. – Vorarbeit Tobias Freese und Fatih Duran) die Platzherren in Führung brachte. Nur drei Minuten später der Ausgleich durch Naulin, dem Ruben Mickeler-Garcia mit seinem Vorstoß über die linke Seite aufgelegt hatte. Duran scheiterte mit seiner Volleyabnahme an Hochdahls überragendem Keeper Frederik Hennes (23.), ehe Niklas Heimes aus dem Gewühl heraus für das 2:1 (28.) sorgte.