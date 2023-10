Fußball, Kreisliga A A-Kreisligisten tun sich weiter schwer

SC Unterbach – FC Bosporus Düsseldorf 1:2 (1:0). Eine knappe Niederlage mussten die Unterbacher gegen den Tabellenvierten hinnehmen. Zwar brachte Pascal Thomassen sein Team in der 19. Minute per platziertem Kopfball mit 1:0 in Führung, doch nach dem Seitenwechsel war es Bosporus-Torjäger Gürkan Gülten, der mit einem Doppelpack für den 2:1-Sieg der Gäste sorgte. Während Bosporus den Kontkakt zur Kreisliga-Tabellenspitze wahrte, müssen die SCU-Fußballer sich mit einem Platz im unteren Tabellenmittelfeld zufrieden geben.