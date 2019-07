Fußball : A-Kreisligist SSV Erkrath ist in den Testspielen auf einem guten Weg

SSV-Trainer Denis Clausen sah gute Ansätze seiner Mannschaft. Foto: Blazy, Achim (abz)

ERKRATH Gleich eine Doppelschicht in Sachen Vorbereitungsspiele brachte Fußball A-Kreisligist SSV Erkrath am vergangenen Wochenende hinter sich. In den Begegnungen beim FC Büderich (3:4) und bei Ratingen 04/19 II (2:4) zog das Team von Cheftrainer Denis Clausen zwar jeweils den Kürzeren, hielt gegen die klassenhöheren Vertreter aber über weite Strecken ausgezeichnet mit.

„Das waren zwei Gegner, die in der Bezirksliga in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen wollen. Da hat sich unsere Elf prima aus der Affäre gezogen, im Ansatz guten Kombinations-Fußball gezeigt. Bei den Gegentoren hätten wir allerdings das ein oder andere Mal konsequenter zupacken müssen“, urteilte Werner Nowak, der Sportliche Leiter des SSV.

In Büderich sorgte der von TuRU 80 II gekommene Osei Okopu für die 2:0-Führung (18., 28.). Büderich kam heran (35.), ehe der überzeugend auftretende Manuel Dominguez Gea acht Minuten nach dem Seitenwechsel die Vorarbeit von Daniel Palac (Zugang von Sportfreunde Gerresheim) zum 3:1 nutzte. Das wollte der Bezirksligist allerdings so nicht stehen lassen, drehte mit einem energischen Schlussspurt (71. – Foulelfmeter, 74., 86.) den Spieß noch herum.

Nicht einmal 24 Stunden später gerieten die Rot-Weißen in Ratingen durch ein Kopfballtor (7.) früh in Rückstand. Davon wenig beeindruckt und der physischen Belastung des Vortages trotzend, gaben die Erkrather in der Folge richtig Gas. Zugang Niklas Helmes glich nach der präzisen Dominguez-Gea-Flanke aus (21.). Philip Smith traf aus halbrechter Position hoch in den Winkel der langen Ecke (71.). „Ein Traumtor“, lobte Werner Nowak. In der Schlussphase vermochte der SSV das Niveau (und die Führung) nicht zu halten. Auch, weil Max Budek (78. – 2:2) und Timo Leesten (90. – 2:4) bei missglückten Abwehrversuchen Eigentore unterliefen.

In den drei Partien zuvor (ebenfalls mit Bezirksliga-Klubs) kassierte der SSV gegen den TSV Eller 04 (2:3) und DV Solingen (0:2) Niederlagen, erreichte beim VfL Benrath immerhin ein 2:2. Weiter geht es am Samstag, 3. August, um 15 Uhr bei der Saisoneröffnung des B-Kreisligisten FC Tannenhof.

