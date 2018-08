SSV Erkrath freut sich auf die Kreisliga A

Aufsteiger will über seinen Teamgeist punkten

Die Fußballer des SSV Erkrath freuen sich auf die neue Herausforderung in der Kreisliga A. Foto: Blazy, Achim (abz)

ERKRATH Die Fußballer des SSV Erkrath erwartet gleich zum Auftakt der Kreisliga A das Derby beim SC Rhenania Hochdahl.

Das ist gleich ein großer Rahmen, wenn der letztjährige Kreisliga B-Meister SSV Erkrath in die neue Spielklasse startet. Am Samstag, 18. August (17 Uhr), tritt das Team von Michael Steinke zur offiziellen Kreisliga A-Saisoneröffnung beim SC Rhenania Hochdahl an.