Fußball : Kreisliga A: SSV Erkrath besiegt MSV Hilden

SC Unterbach dreht nach der Pause gegen Polizei SV Düsseldorf auf. Aufsteiger SV Hilden-Ost feiert den ersten „echten“ Sieg.

SC Unterbach – Polizei SV Düsseldorf 4:0 (1:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, als die Gäste einen hohen läuferischen Aufwand leisteten, waren die Unterbacher nach dem Seitenwechsel die spielbestimmende Mannschaft. Das 1:0 (26.) resultierte nach der Hereingabe von Said Oughalmi aus einem gegnerischen Eigentor. Janis Pynappel, nach der Balleroberung von Marian Lilic (46.), stellte die Weichen früh in Richtung Sieg. Der Rest war Chefsache, denn Kapitän Daniel Mion machte binnen zwei Minuten (78., 80.) den Deckel drauf. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit die größeren Spielanteile und die klareren Torchancen. Deshalb ist der Sieg auch in dieser Höhe verdient“, urteilte Unterbachs Fußballchef Jörg Spanihel nach dem fünften Saison-Dreier.