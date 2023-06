Fußball-Kreisliga A SSV Erkrath benötigt jetzt Schützenhilfe

SSV Erkrath – Sportfreunde Gerresheim 1:5 (0:2). Das Kreisliga A-Derby begann verheißungsvoll. Auf Zuspiel von Christian Pira drosch der später im Mittelfeld auffällig agierende Paul Makaya den Ball in die zweite Etage (5.). Kaum drei Zeigerumdrehungen weiter parierte Gäste-Keeper Jan Eggert den Flachschuss von Soumalia Diakite. Dieses Niveau konnte der jetzt wieder auf den ersten direkten Abstiegsplatz (15. – 50 Punkte) abgerutschte SSV in der Folge nur selten bestätigen und demzufolge nicht an das spannende, mit 2:1 gewonnene Abstiegsduell gegen den FC Bosporus eine Woche zuvor anknüpfen. Fazit: Der Abstiegskampf spitzt sich wieder zu.