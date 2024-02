Fußball-Kreisliga A SpVg. Hilden 05/06 weist SV Hösel in die Schranken

SpVg. Hilden 05/06 – SV Hösel 2:1 (0:0). Auch die größere Anzahl an Torchancen nutzte dem als Vierter angereisten SVH nichts. Mehr als das Handelfmeter-Tor von Timo Kemper (90+5) brachte der beste Angriff der Liga (67 Tore) nicht zustande. Die Marschrichtung der Süder war von Beginn an klar: Wiedergutmachung für die 1:9-Pleite im Hinspiel. Der Plan ging auf und Trainer Andi Kober urteilte sichtlich zufrieden: „Wir sind gut aus den Startlöchern gekommen, das war wichtig. Der Sieg geht aus unserer Sicht in Ordnung. Die Jungs haben sich zu recht für ihr großes Engagement mit drei Punkten belohnt.“