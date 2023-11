Fußball-Kreispokal Düsseldorf SpVg. Hilden 05/06 streicht kampflos die Segel

Aufgrund der angespannten personellen Situation hielt sich der Ehrgeiz bei der SpVg. Hilden 05/06 schon vor der Kreispokalpartie am Mittwoch beim TSV Eller 04 in Grenzen. Dennoch ging Trainer Andi Kober am Dienstagmittag davon aus, dass er zumindest mit einer dezimierten Truppe an der Vennhauser Allee antreten kann.