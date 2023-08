Fußball-Kreisliga A mit Unterbach, Erkrath, Hochdahl und Hilden SpVg. Hilden 05/06 lässt erstmals Federn

SC Rhenania Hochdahl – SV Wersten 04 4:3 (3:1). Zweiter Spieltag und der erste Sieg für Aufsteiger Rhenania. Mursel Zabeli war mächtig stolz auf das Team: „Eine ganz starke Leistung, obwohl wir fast 60 Minuten in Unterzahl spielten. Bemerkenswert, dass die Jungs selbst in Unterzahl Feldvorteile hatten, alles in die Waagschale warfen und sich in der Nachspielzeit, und das absolut verdient, mit dem Siegtreffer belohnten. Angesichts unserer vergebenen Tormöglichkeiten hätte es aber gar nicht mehr so eng werden dürfen“, konstatierte der Co-Trainer. Der auffälligste Hochdahler, der zweimal von Mohamed El Quitar bediente Kapitän Tobias Schössler legte früh (6., 9.) die 2:0-Führung vor.