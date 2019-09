Fußball : Süder kommen mit Kantersieg weiter

Kreis Mettmann Für fünf der neun angetretenen hiesigen Fußballklubs bedeutete die erste Pokalrunde im Kreis Düsseldorf bereits das frühzeitige Aus.

Der SC Unterbach wurde seiner Favoritenrolle gegen den TV Grafenberg mit dem 5:2 (2:0)-Heimerfolg gerecht. Daniel Mion (38.) und Tobias Schössler (45.) brachten den Kreisliga A-Sechsten 2:0 in Führung. Grafenberg erzielte nach dem Seitenwechsel zwar zwei Gegentore (2:1, 4:2), brachte den SCU aber nicht wirklich in Gefahr. Erneut Mion und Zugang Jose Edgar Rodrigues Benavides (2) machten den Einzug in die zweite Runde klar. Bitter für den SCU: Daniel Mion sah in der 68. Minute die rote Karte und fehlt damit in den nächsten Pflichtspielen.