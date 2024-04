Fußball-Kreisliga A Düsseldorf SpVg. Hilden 05/06 kehrt in die Erfolgsspur zurück

SpVg. Hilden 05/06 – SV Oberbilk 09 Düsseldorf 2:0 (0:0). Nach vier sieglosen Begegnungen feierten die Hildener endlich wieder einen Dreier. Abdullah Albayrak hätte die Einheimischen früh in Führung bringen können (15.), scheiterte aber an SVO-Keeper Pascal Pitzer, der später (39.) verletzt seinen Kasten räumen musste. Dessen Nachfolger Ben Luca Näckel, ein gelernter Feldspieler, parierte nach einer Stunde den an Albayrak verursachten Elfmeter von Florian Müller.