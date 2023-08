Kreisliga A-Fußballer hoffen gegen Oberligisten auf tolle Kulisse Süder sind im Pokal krasser Außenseiter

A-Kreisligist SpVg. Hilden 05/06 empfängt am Mittwoch in der ersten Runde des Niederrheinpokals den Oberligisten Sportfreunde Baumberg auf dem Sportplatz am Weidenweg. Das Kober-Team will offensiv Nadelstiche setzen.

29.08.2023, 05:15 Uhr

Trainer Andreas Kober sieht mit seinem Team einer großen Herausforderung entgegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Elmar Rump

SpVg. Hilden 05/06 – Sportfreunde Baumberg. War das ein Jubel im Lager der Süder nach dem 2:1-Sieg im kleinen Finale des Düsseldorfer Kreispokals gegen Oberligaaufsteiger FC Büderich. So geschehen am 8. Juni im Stadion des TSV Eller 04. Torschütze des entscheidenden Treffers: Der eingewechselte Babacan Citak weit in der Nachspielzeit. Damit war der Weg frei für die erste Runde des Niederrheinpokals – als dritter Teilnehmer aus dem Kreis Düsseldorf.