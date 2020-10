Fußball : SpVg. Hilden 05/06 entwickelt nun auch Pokalehrgeiz

Trainer Peter Mollenhauer legt mit dem SC Rhenania Hochdahl den Fokus lieber auf den Abstiegskampf in der Kreisliga A. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann Die Süder Fußballer treten beim Kreisliga A-Drittletzten MSV Hilden an. Kreisliga B-Spitzenreiter SV Nord empfängt Bosporus Düsseldorf.

Im Fußballkreis Düsseldorf wird an diesem Wochenende die erste Pokalrunde ausgetragen. Bei der Festlegung dieses Termins war von einem zweiten Lockdown noch nicht die Rede. Fakt ist aber nun, dass es für die hiesigen Klubs zunächst der letzte Auftritt auf dem Fußballfeld bleibt, weil am kommenden Montag wegen der Corona-Pandemie eine vierwöchige Spiel- und Training-Zwangspause greift.

MSV Hilden – SpVg. Hilden 05/06. Der MSV hat zwar am Samstag um 16 Uhr Heimrecht, aber die Spielstätte, der Sportplatz an der Schützenstraße, ist die alte sportliche Heimat der Süder. Auch wenn die Kontrahenten eine Liga trennt, scheint aufgrund der aktuellen Leistungsstärke eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten. Während die Gastgeber in der Kreisliga A im Tabellenkeller (Platz 18) zu finden sind, belegt die Mannschaft von Andreas Kober drei Zähler hinter Spitzenreiter SV Nord Rang zwei in der Kreisliga B. Der 05/06-Coach macht eine klare Ansage: „Wir fahren zweigleisig, nehmen von daher den Kreispokal und den Gegner sehr ernst. Für uns ist die Partie genauso wichtig wie ein Punktspiel. Hinzu kommt der besondere Charakter eines Derbys und das wollen meine Jungs gewinnen.“

KSC Tesla 07 Düsseldorf – SV Hilden-Ost. Der Pokalehrgeiz des Tabellen-Vierzehnten SV Ost hält sich in Grenzen. Trainer Stephan Pühs beklagte zuletzt einige angeschlagene Akteure, möchte aber am Samstag (Anstoß 17 Uhr – Sportplatz Dreherstraße) dem ein oder anderen Rekonvaleszenten gerne eine Bewährungschance einräumen. „Es bleibt offen, wer schon so weit ist. Es sollen aber eigentlich die Jungs anfangen, die zuletzt weniger Einsatzzeiten hatten“, so Pühs.

SV Hilden-Nord – FC Bosporus Düsseldorf. Die Gäste kommen als Zweiter der Kreisliga A zum Sportplatz an der Furtwänglerstraße, wo der Anstoß am Samstag um 16 Uhr erfolgt. Die von Ismet Zabeli trainierten Nordstädter führen die Tabelle in der Kreisliga B, Gruppe 2, mit 31 Punkten vor dem Nachbarn SpVg. 05/06 an. Es ist mit einer sportlich attraktiven Partie zu rechnen, in der die Norder auf dem Papier Außenseiter sind, andererseits aber ihre fußballerische Qualität gegen einen klassenhöheren, spielerisch starken Gegner unterstreichen können.

SSV Erkrath – BV 04 Düsseldorf. Im bisherigen Saisonverlauf ließ der SSV die nötige Konstanz vermissen. Auch bedingt durch den Ausfall einiger Leistungsträger. Ob die Rot-Weißen jetzt im Pokal besonderen Ehrgeiz entwickeln? „Der BV 04 spielt in der Kreisliga B derzeit eine sehr gute Rolle, führt souverän das Feld in der Gruppe eins an. Wir haben absolut keinen Grund den klassentieferen Gegner zu unterschätzen“, verdeutlicht der Sportliche Leiter des SSV, Werner Nowak, die Ausgangslage vor dem Anpfiff am Samstag um 16.30 Uhr.

TV Angermund – SC Rhenania Hochdahl. Rhenanias Trainer Peter Mollenhauer bezog vor der Begegnung beim B-Kreisligisten am Samstag um 16 Uhr, Sportplatz Freiheitshagen, klar Stellung: „Für uns hat der Kampf gegen den drohenden Kreisliga A-Abstieg absolut Vorrang. Von daher können sich die Jungs bewähren, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen.“ Ob der Coach angesichts der veränderten Voraussetzungen bei seiner ursprünglichen Personalplanung bleibt?

Garather SV – AC Italia Hilden. Samstag, 16 Uhr, Bezirkssportanlage Koblenzer Straße.

TuS Homberg – FC Türkspor Hilden.

Samstag, 16 Uhr, Sportplatz Füstingweg in Ratingen-Homberg.

Kreispokal Solingen: