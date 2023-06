Fußball-Pokal SpVg. Hilden 05/06 besiegt Oberliga-Aufsteiger Büderich

SpVg. Hilden 05/06 – FC Büderich 2:1 (0:0). „Super Süder, Super Süder“, schallte es am frühen Donnerstagabend über die Anlage des TSV Eller 04 an der Vennhauser Allee. Im Rahmen des „Tag des Seniorenfußballs 2023“ und damit vor einer stattlichen Zuschauerkulisse siegte die Sportvereinigung 05/06 im kleinen Finale des Kreispokals gegen Landesliga-Meister FC Büderich überraschend mit 2:1 (0:0), zieht so als dritter Düsseldorfer Vertreter in die Auftaktrunde des Niederreinpokals ein.