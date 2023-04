Fußball-Kreisliga A Das Derby ist eine klare Süder Angelegenheit

SpVg. Hilden 05/06 – SV Hilden-Nord 7:0 (2:0). Sieben auf einen Streich im einseitigen Hildener Kreisliga A-Derby. Keine Frage, die Süder (8.) waren die spielerisch bessere Mannschaft, führten durch die Treffer von Florian Müller (29.) und Hendrik Mertes (41. – Kopfball nach Flanke von Taoufik Baouch) bereits zur Halbzeit verdientermaßen mit 2:0. Beim Gang in die Kabine beleidigte Nord-Mittelfeldakteur Amir Veseli einen Gegenspieler, handelte sich dafür den roten Karton ein. „Unabhängig davon, dass wir nach der ordentlichen ersten halben Stunde gegen den stärker werdenden Gegner schon bis zur Halbzeit ins Hintertreffen gerieten, waren wir nach dem Seitenwechsel in Unterzahl erst recht überfordert. Hinzu kam, dass einige Spieler durch Ramadan ohnehin körperlich nicht auf der Höhe waren. Eine bittere Niederlage und ein in jeder Hinsicht gebrauchter Tag“, urteilte Mursel Zabeli, der Trainer des Vorletzten.