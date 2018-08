SpVg. Hilden 05/06 besiegt B-Ligisten SV Hilden-Nord

Fußball : Verklumpter Kunstrasen: Schiri bricht Süder Test ab

HILDEN Mit zwei Nachbarklubs aus der Kreisliga B maß die SpVg. Hilden 05/06 (Kreisliga A) in den beiden letzten Testspielen vor dem Start in die Punkterunde ihre Kräfte. Beim SV Nord siegte das Team des jungen Trainerduos Felix Müller/Christian Kunz mit 3:1 (2:1).

„Das war in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel unserer Mannschaft. Da gab es doch eine Menge Leerlauf“, urteilte Chefcoach Müller. Gleichwohl reichte es um die Norder in Schach zu halten, die nach der 2:0-Führung der Gäste durch Torben Tiedemann (24.) und Hendrik Mertes (27.) in der 36. Minute das Anschlusstor erzielten. Mertes, der gut mit dem 17-jährigen Tiedemann harmonierte und auch für den Endstand sorgte, vergab noch zwei, drei weitere klare Einschussmöglichkeiten.

Nur 45 Minuten dauerte am Sonntagnachmittag die Partie gegen den FC Türkspor Hilden. Schiedsrichter Ayman Elmashala, der schon vor dem Anstoß den schlechten Zustand des Kunstrasenplatzes am Bandsbusch monierte, brach die Begegnung in der Halbzeitpause ab. Zu groß war dem Unparteiischen angesichts des „verklumpten und stumpfen Untergrunds“ die Verletzungsgefahr für die 22 Akteure. Das Tor des Tages (16.) erzielte Pedro Hofer nach einem Tiedemann-Freistoß per Direktabnahme. Luca Becker traf den Pfosten (44.), während Türkspor zwar munter mitspielte, aber keine nennenswerte Torchance verzeichnete. Vielmehr vereitelten der vor der Torlinie rettende Fatih Öztürk (27.) sowie später Torhüter Kürsat Kader gegen Torschütze Becker (35.) und den agilen Niklas Kunz (37.) weitere Gegentreffer.



